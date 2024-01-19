Akaryakıta zam geliyor. Yüzde 5 zammı alan emekliler tey tey yapmaya devam ediyor. Eğleniyor musunuz emekliler?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar yeni yılda da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde LPG’ye gelen zammın ardından bir zam da motorine geliyor. 3 Ocak'ta yapılan ÖTV zammının ardından bu kez de brent petrol ve dolar kurundaki artış nedeniyle motorine zam yapılacağı aktarıldı.

1 LİRA 3 KURUŞ ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; 20 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 03 kuruşluk zam beklendiği ifade edildi.

Motorine zammın ardından fiyatlar şu şekilde olacağı bildirildi:

Ankara'da 40 lira 77 kuruş olacak.

İstanbul'da 40 lira 11 kuruştan işlem görecek.

Bu zamla birlikte motorin fiyatı, 40 TL'yi aşmış olarak yeni bir rekora imza atacak.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzine zam gelip gelmeyeceği ise şu an için açıklanmadı. Ancak, sektör kaynakları brent petrol ve dolar kurundaki artışlar nedeniyle benzine de zam gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlara özellikle ticari araç sahipleri ve taksi sürücüleri tepki gösterdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki söz konusu artışların enflasyona da olumsuz yansıdığı biliniyor.

55 MİLYON DOLARA BİLET ALIP UZAYA ASTRONOT GÖNDERDİLER

Bütçe açığı akaryakıta zam olarak yansırken iktidar diğer taraftan 55 milyon dolara bilet alarak bir Türk’ü (Alper Gezeravcı) uzaya gönderdi.

Türkiye’den de canlı olarak yayınlanan uzay seyahatinin arkasında 55 milyon dolarlık bilet yattığı biliniyor.

ABD’li Axiom Space'ten alınan biletle Gezeravcı; insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına uçuş hizmetinden yararlandırıldı.

EMEKLİYE İSE ENFLASYON FARKIYLA YÜZDE 5’CİK ZAM YAPILDI

Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği yeni yıl zammından ise hüsran çıktı. 55 milyon dolara ABD’li şirketten bilet alıp uzaya astronot gönderen iktidar, emekliye ise enflasyon farkı hariç yalnızca yüzde 5’lik zam yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi.

En düşük emekli maaşını ise 10 bin liraya yükseltti.