Son hali korkutmuştu! Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Hastane odasındaki son görüntüsüyle hayranlarını endişelendiren Filiz Akın’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın'ın son olarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın hastaneye kaldırıldı

HASTANE ODASINDAKİ GÖRÜNTÜSÜYLE KORKUTMUŞTU

Hastane odasındaki görüntüsüyle herkesi üzen Filiz Akın'ın sağlık durumunun nasıl olduğu merak edildi. Aramızda Kalmasın programında Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan açıklamada, "Durumu iyi birkaç gün daha kalacak hastanede. Sıkıntıyı atlattı" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Yeşilçam'ın en sevilen ve saygı duyulan oyuncularından biri olan Filiz Akın’ın gerçek adı Suna Filiz.

Usta oyuncu Ankara’da dünyaya gelmiş.Başkentin kültürel zenginliği içinde büyüyen Akın, kültür ve sanata olan ilgisini daha çocuk yaşlarda keşfetti. Ünlü oyuncu İstanbul’a taşınarak sinema kariyerine başladı.

Filiz Akın, 2 Ocak 1943 doğumlu. Türk sinemasının altın yıllarında, asaleti, modern görünümü, kentsel karakteri ve zarafeti ile tanınan Filiz Akın, beyaz perdenin Avrupalı havasını yansıtan, kolej hayatından beslenen imajı ve sarı saçları ile dikkat çeken bir yıldız.