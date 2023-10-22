Son on yılın en etkili ekonomistleri açıklandı. Listenin en başında bir Türk var

3 bin 357 ekonomistin değerlendirildiği platformda ekonomistler sıralanırken son 10 yıldaki çalışmaları göz önüne alındı.

OdaTv’den alınan habere göre, Ekonomi alanındaki araştırmaların yayınlandığı “RePEc” (Research Papers in Economics) platformu, dünya çapındaki en önemli ekonomistleri içeren bir liste hazırladı. Akademik platforma üye 3 bin 357 ekonomistin değerlendirmeye alındığı listede, Profesör Daron Acemoğlu, ilk sırada yer aldı.

Massachussets Teknoloji Enstitüsü’nde ekonomi profesörü olan Acemoğlu’nu, Stanford Üniversitesi'nden Nicholas Bloom, Pretoria Üniversitesi'nden Rangan Gupta, Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden Muhammed Şahbaz takip ediyor. Listede, Acemoğlu dışında birçok Türk isim de yer alıyor.

Harvard profesörü, Türk Yahudisi ekonomist Dani Rodrik ise listede 88. sırada yer alıyor.

Acemoğlu RePEc',n 2015 yılında hazırladığı listede de ilk sırada yer alıyordu.