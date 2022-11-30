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Fransa'yı yenip Dünya Kupası'na havlu attılar

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tunus, 1-0'lık skorla kazandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 20:28
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Son şampiyon Fransa'yı yenip elendiler

Fransa'yı yenip Dünya Kupası'na havlu attılar
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Tunus'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Wahbi Khazri kaydetti.

1-0'dan sonra Fransa'da Mbappe, Griezmann, Ousmane Dembele, Rabiot gibi isimler oyuna dahil olsa da Tunus sahadan galibiyetle ayrıldı. Griezmann'ın 90+8'deki golü ise VAR'dan geri döndü.

Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Tunus, Avustralya'nın Danimarka'yı 1-0 yenmesi sonrası gruptan çıkamadı. Fransa'nın 6 puanla lider çıktığı grupta Avustralya, yine 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Danimarka ise 1 puanla grup aşamasını tamamladı.

Fransa ve Avustralya'nın son 16 turundaki rakipleri; Arjantin, Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika'nın yer aldığı C Grubu'ndan gelecek.

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Yıllarca sömürdüler.
30.11.2022 20:37
Helal olsun  
 
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