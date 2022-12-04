Fransa çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Polonya karşılaştı.

Fransa, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Turu getiren golleri 44'de Olivier Giroud, 74' ve 90+1'de Mbappe kaydetti.

Polonya'nın tek golünü 90+9'da penaltıdan Robert Lewandowski attı.

Günün diğer maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.