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Fransa çeyrek finalde

Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı devam ediyor.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:58
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Dünya Kupası'nda Polonya'yı geçen Fransa çeyrek finale yükseldi

Fransa çeyrek finalde
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Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Polonya karşılaştı.

Fransa, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Turu getiren golleri 44'de Olivier Giroud, 74' ve 90+1'de Mbappe kaydetti.

Polonya'nın tek golünü 90+9'da penaltıdan Robert Lewandowski attı.

Günün diğer maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

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