Fransa çeyrek finalde

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Polonya karşılaştı.
Fransa, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Turu getiren golleri 44'de Olivier Giroud, 74' ve 90+1'de Mbappe kaydetti.
Polonya'nın tek golünü 90+9'da penaltıdan Robert Lewandowski attı.
Günün diğer maçında İngiltere ile Senegal karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
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