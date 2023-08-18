Son şampiyon Zeren Spor'dan gövde gösterisi

Geçen sene kadroda yer alan ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Gülbahar Karagöz, llgın Karacakale, Azra Yılmaz, Dilek Erken, Doğa Dıraz, Döndü Ulusoy, Yağmur Ünal, Yeter Yalçın, Tutku Esendemir, Sudenaz Dike, Yağmur Mesliha Aslan ve Zeynep Tsioma ile yollarını ayıran Ankara ekibi, iç transferde ise smaçör Ebru Uygurtaş, orta oyuncu Berna Demirci ve libero Esra Vural ile yola devam etme kararı aldı.

ÖNEMLİ İSİMLERİ KADROSUNA KATTI

Zeren Spor ayrıca dış transferde pasör Duygu Üçdağ, pasör Şiirsel Merve Altın, orta oyuncular Damla Nur Dündar, Şeyma Nur Taş, Smaçörler Güldeniz Önal, Gizem Nur Saka ve Çinli Yanhan Liu, pasör çaprazları Ana Cleger ile Ece Erol’u kadrosuna kattı.

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