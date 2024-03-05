Voleybolun lideri Zeren Spor

Kaynak: Haber Merkezi
Voleybolun lideri Zeren Spor
Zeren Spor, normal sezonu zirvede tamamladı.

Zeren Spor, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu 22.hafta maçında deplasmanda Ereğli Bld.'yi 3-0 (25-16, 25-17, 25-19) mağlup ederek normal sezonu zirvede tamamladı.

Zeren Spor'da Belaruslu smaçör Liubov Svetnik 16 sayıyla en skorer isim olurken; ona Yanhan Liu 8, Damla Nur Dündar ve Güldeniz Önal 6, Fatma Nur Yılmaz, Gizem Nur Saka, Berna Demirci 5, Duygu Üçdağ ve Şeyma Nur Taş 2 sayıyla katkı sağladı.

İlk kez yer aldığı KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda normal sezonu 20 galibiyet, 1 mağlubiyet 59 puanla lider tamamlayan Zeren Spor, 8-9-10 Mart 2024 tarihlerinde Balıkesir'de yarı final etabında mücadele edecek.

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