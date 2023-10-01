Son uyarı yapıldı. Tedavülden kalkmadan bu paraları elden çıkarın

Türkiye’de yaşanan enflasyon krizi ile birlikte piyasaya basılan madeni paraların maliyetlerinden dolayı gramajlarında bir düşüş sağlandı.

25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL’lerin gramajlarının düşürülmesi ile beraber özellikle yiyecek ve içecek otomatlarında, bu madeni paraların tanınmadığı yönünde bir süredir şikâyetlerde artış yaşanması da söz konusu.

Milli Gazetenin haberine göre, yüksek enflasyonun bir sonucu olarak piyasada yaşanan madeni bozuk para sıkıntısı yaşanmaya devam ederken yeni basılan madeni paralar ise gramajının düşürülmesiyle dikkatler kaçmıyor.

YENİ BOZUK PARALAR BASILACAK

1 TL madeni bozuk para 8.2 gramdan 6.6 grama düşürülmüştü. 50 kuruşun gramajı ise 6.8’den 5.5 grama düşürülmüştü.

Böylece madeni paraların gramajlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Bu aynı zamanda üretim maliyetinde ciddi bir tasarruf oldu.

Birçok otomat gramajı düşürülmüş yeni madeni paraları tanımıyor.

Cebinde yeni basılmış 1 TL ve 25 ve 50 kuruş taşıyanların bozuk parayı kontrol ederek yiyecek-içecek vb. otomatlara atması önem taşıyor.

Böylece yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilir. Öte yandan ekonomistler ise 5 TL ve 10 TL’lik madeni paraların basılmasının gündemde olduğu iddia etmeye başladı.

5 TL VE 10 TL'LİK BOZUK PARA İÇİN TARİH VERİLDİ

Bununla yetinmeyen ekonomistler 1 TL madeni paraların ise artık basımının yapılmayacağı, 5 TL ve 10 TL’lik madeni paraların piyasa sürülmesinin gündemde olduğunu ileri sürüyor.

2023’ün Temmuz ayında Ekonomist Şeref Oğuz “Hiçbir şey alamayan 5 lira yanı sıra 10 liralık kâğıt para, metale dönüşürken 1 liranın altındaki metal bozukluklar artık basılmayacak” açıklamasında bulunmuştu.

Önümüzdeki günlerde ise 500 ve 1000 TL’lik banknotlar ile ilgili gelişme yaşanabileceği ifade ediliyor fakat Merkez Bankası daha önceki açıklamalarında bu iddiaları reddetmişti.