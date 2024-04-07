Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu

Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde iddia edilene göre, bir kişinin sigara izmaritini söndürmeden atması nedeniyle çöp kutusunda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler çevrede paniğe sebep oldu.

Başka yerlere hasar vermeden müdahale edilen yangın bölge esnafının kova ile su dökmesi sonucunda söndürüldü.

Yanan çöp kutusu kullanılamaz duruma gelirken, bölge halkı sigara izmaritlerinin söndürülmeden çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayarak yangına sebep olan vatandaşa tepki gösterdi.