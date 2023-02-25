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Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı

Sony Xperia 10 V modelin tasarımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:54
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Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı

Sony Xperia 10 V tasarımı sızdırıldı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Xperia 10 V modelinin önümüzdeki birkaç ay içinde vitrine çıkması bekleniyor. Telefonun tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraflara göre Xperia 10 V, Sony alışık olunulan bir tasarım.

Bununla birlikte beyaz renk seçeneği ile görüntülenen cihazın 153,3 x 68,4 x 8,5 mm ölçülere sahip olacağı belirtiliyor.

Görüntülere bakıldığında, Xperia 10 V'nin arka bölümüne dikey bir biçimde yerleştirilen üç kamera sensörü ve LED flaş modülü eşlik ediyor. Sağ tarafında ise ses açma-kısma ve güç tuşu bulunacak. Xperia 10 V'nin teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Ancak cihazın selefinden farklı olarak stereo hoparlörler ve 6,1 inç ekran boyutlarına sahip olacağı bildiriliyor.

Ayrıca Sony’nin yeni Xperia akıllı telefonlarını son birkaç yıldır resmi kanallar üzerinden Türkiye’de görülmüyor.

 

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