Sony Xperia 10 V’nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Yakın zamanda yeni modelini tanıtan Sony, Xperia 10 V modelinin özelliklerini ve fiyatını da duyurdu.
Haziran’da piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı 493 dolar olacak.
ÖZELLİKLERİ
Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Sony Xperia 10 V; 6.1 inç Full HD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme ve 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED panelle geliyor.
Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Telefon, 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.