Sony Xperia 10 V’nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Sony’nin akıllı telefonu Xperia 10 V modeli tanıtıldı, fiyatı da belli oldu.

Sony Xperia 10 V’nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı

Yakın zamanda yeni modelini tanıtan Sony, Xperia 10 V modelinin özelliklerini ve fiyatını da duyurdu.

Haziran’da piyasaya çıkacak olan modelin fiyatı 493 dolar olacak.

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Sony Xperia 10 V; 6.1 inç Full HD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme ve 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED panelle geliyor.

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Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 660) ve 6x 1.7 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefon, 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

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