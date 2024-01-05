Soruşturması tamamlanan Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin hazırlanan iddianameden çarpıcı detaylar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılık yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiği belirtildi.

İDDİANAMEDEN

Açıklamada, 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istemi yer aldı.

Ayrıca şüpheliler hakkında, silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildiği bildirildi.

İddianamede, 1 şüpheli hakkında yalnızca kasten yaralama suçundan cezalandırma istenildi.

Soruşturmada ismi geçen 26 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Soruşturma kapsamındaki kamu görevlilerine isnat edilen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları hakkında evrak, Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin evrak ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'na sevk edildi.

Açıklamaya göre, silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlendiği iddia olunan diğer olaylar ve bazı şüphelilerle ilgili hazırlık soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.