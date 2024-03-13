Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para’ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon

Örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan, “kara para aklama” suçundan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilen soruşturmada kendini savundu.

“MAL VARLIĞIMDAKİ ARTIŞIN SEBEBİ ENFLASYON”

Yaptığı tüm ticaretin kanunlara uygun olduğunu ileri süren Kaplan, 2019 yılı sonrasında mal varlığında yaşanan ciddi artışın nedeninin enflasyondaki artış olduğunu söyledi.

Kaplan, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılı öncesi 100 bin TL olan bir daire şu anda 3 milyon TL’dir. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır.

Benim selam verdiğim, ticaret yapan her arkadaşımın şirketi benim şirketim gibi yazılmıştır. Bu kişiler kendi ticaretlerini gerçekleştirmektedirler. Yapmış oldukları ticaretin benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

"FARKLI İŞ KOLLARINDA ŞİRKET EDİNİN"

Üzerine kayıtlı 45 şirket bulunduğunu belirten Kaplan, nedenini ise kredi kullandığını banka yetkililerin verdiği, "Farklı iş kollarında şirket edinin" tavsiyesi olduğunu öne sürdü.

“SÜNNET TAKILARI...”

MASAK raporunda da yer alan ve oğlunun sünnet düğününde takılan takılar üstünden kara para akladığı iddialarıyla ilgili olarak ise Kaplan, şu şekilde konuştu:

“’Sünnet takı parası’ açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ, düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için yasal olmayan bir paradan elde edilmesi mümkün değildir.

“BURADA OLMAMIN TEK SEBEBİ 15 TEMMUZ GECESİ TRT BİNASINDA OLMAMDIR”

Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır. Burada bana zulmedilmektedir. Benim yapmış olduğum işlemler yasal işlemlerdir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması başlatmış ve 5 Mart tarihinde aralarında Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, kız kardeşi ve kız arkadaşının da bulunduğu 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 21 kişi arasında tutuklu bulunan Kaplan’ın yanı sıra, eski AKP Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Fethi Koyuncu da yer almıştı.

Gözaltına alınanlardan Kaplan, Kurt ve Koyuncu dahil 12 kişi tutuklanmıştı.