Sosyal güvenlik uzmanı açıkladı: Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir

Beyaz TV'de yayınlanan 'Uyan Türkiyem' adlı programa sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar konuk oldu. Sunucunun sorularını yanıtlayan Nacar, cinsiyet değiştirenler erken emekli olabileceğini söyledi.

"ERKEKKEN KADIN OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINIYOR"

Çeşitli dönemlerde yapılan yasal düzenlemelerle milyonlarca insan erken emekli oldu. "Bir erkek cinsiyet değiştirirse 5 yıl erken emekli olabilir" diyen sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, sözlerine açıklık getirdi.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'a konuşan Erhan Nacar, sözünü ettiği konu yıllardır olduğunu, Turgut Özal döneminde Bülent Ersoy'a 'pembe kimlik' verildiğini hatırlattı.

Nacar, Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre kadınların 20, erkekler de 25 yıl hizmeti dolduktan sonra emekli olabildiğini söyledi.

ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?

Bir erkeğin cinsiyet değiştirip tamamıyla kadın olmasının durumu değiştirebildiğine dikkati çeken Erhan Nacar, "Erkek kişi cinsiyetini resmi olarak değiştirip yeni kimliğini aldığında otomatikman kadın olur. Bu da ona 5 yıl erken emekli olabilme hakkını getiriyor" dedi.

Cinsiyet değişimi yapan kişinin bunu belgelerle ispat etmesi ve kadınlar için geçerli iş gününü tamamlaması durumunda bu hakkın elde edildiğini dile getiren Erhan Nacar, "20 yılı doldurduğunda direkt SGK'da emeklilik hakkını elde edebilir. Ben bu yönde bir görüş attım ortaya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde emeklilik şartları bellidir. Bir kişi bu değişimle kanunen kadın olduğunu ispat ettiğinde erken emeklilik hakkını elde edebiliyor" diye konuştu.

"KADIN CİNSİYETİNİ DEĞİŞTİRİP ERKEK OLURSA EMEKLİLİK SÜRESİ UZAR"

"Ayrıca kadınken erkek olan da var" diyen sosyal güven uzmanı Erhan Nacar, şöyle devam etti:

"Bu durumda onların da 5 yıl emeklilikleri uzar. Yani cinsiyet değiştirip kadın olanlar 5 yıl erken emekli olurken, cinsiyet değiştirip erkek olanların da 5 yıl emeklilikleri geç olur. Cinsiyet olarak kimlikte ne yazıyorsa SGK onu uygulamak zorunda. Ret verilse bile mahkemeye gitse davayı kazanır."

"HER BİREYİN HAYATI HAKKINDA KARAR VERME ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"

"Sözünü ettiğiniz durum insanları teşvik etmez m?i" sorusuna Erhan Nacar, şu yanıtı verdi:

"Bu biraz da tercih meselesiyle ilgili. Şahsen ben düşünmem. Bunu düşünecek insanların da çoğunlukta olduğu kanaatinde değilim. Herkes dünyaya gelirken cinsiyeti belli gelir. Ben bu duruma karşıyım. Fakat her bireyin kendi hayatı hakkında karar verebilme özgürlüğü var. Dolayısıyla sırf 5 yıl erken emekli olabilmek için insanların böyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ama böyle bir şey olduğunda 5 yıl erken veya geç emekli olma durumu ortaya çıkar."

CİNSİYET DEĞİŞTİRİP ERKEN EMEKLİ OLAN VAR MI?

Erhan Nacar, "Tahmininizce Türkiye'ye bunu yapan kaç kişi vardır" sorusuna ise, "Sayısını bilmiyorum. Son haberden sonra beni arayan birkaç kişi oldu" diye yanıt verdi.

İnsanların kendisine şakayla karışık, "Şimdi ameliyat olursak, 5 yıl erken mi emekli olacağız" diye sorduğunu anlatan Sosyal güvenlik uzmanı Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de böyle bir haklarının olduğunu tekrarlıyorum. Şu ana kadar çevremizde, etrafımızda ve sosyal medyada rastladığım kadarıyla 15-20 kişinin cinsiyet değiştirdiğini söyleyebilirim. Ama bunun fazla olduğuna da inanıyorum."