Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak

Maaş miktarına göre yapılacak artışla emekliler için bir refah payı da oluşturulacak. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasından başlayarak 10 bin-15 bin TL arası , 15 bin -20 bin TL arası ve 20 bin TL üzeri aylıklar için ayrı ayrı artışlar gerçekleştirilecek.