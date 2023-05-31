Sosyal medya bombayı patlattı. Görmeden önce ölmeniz gereken 10 ilin listesi elden ele dolaşıyor

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP’ye en çok oy veren iller, “Görmeden önce mutlaka ölmeniz gereken 10 top vilayet” şeklinde sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medya bombayı patlattı. Görmeden önce ölmeniz gereken 10 ilin listesi elden ele dolaşıyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Seçimlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en çok oy aldığı 10 ilin başında %82.45 ile Bayburt yerini aldı, Bayburt’u sırasıyla %78.54 ile Gümüşhane, %76.76 ile Çankırı, %76.36 ile Yozgat, %75.86 ile Rize, %75.77 ile Kahramanmaraş, %75.38 ile Aksaray, %73.56 ile Erzurum, %73.09 ile Sivas ve %72.99 ile Konya takip etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve AKP’nin yeniden iktidara gelmesini istemeyen seçmenler, bu illerdeki açık ara fark üzerine sosyal medyada “Görmeden önce mutlaka ölmeniz gereken 10 top vilayet” başlıklı gönderiyi paylaştı. 1 milyon görüntülemeye ulaşan paylaşım, AKP yönetimine en çok oy veren illeri eleştirenler tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutularak kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

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