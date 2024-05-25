Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi

Kaynak: DHA
Sosyal medya fenomeni Bahar Candan cezaevinde kendine zarar verdi

Silivri Cezaevi'nde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, cezaevinde kendine zarar verdi.

Olay sonrası Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendine zarar verdi. Hemen ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Candan, burada tedavi altına alındı.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan ise sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edilmişti.

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