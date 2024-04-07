Sosyal medya linçine dayanamadı kalp krizinden öldü

Avcılar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi yanında iddiaya göre teknesinden atık boşaltan Ömer Karakaya, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.

Kısa sürede yayılan görüntü üzerine iddiaya göre, Sahil Güvenlik Ömer Karakaya'ya cezai işlem uyguladı.

YORUMLARI OKURKEN FENALAŞTI

Görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Avcılar'da bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Karakaya tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

"KESİNLİKLE DENİZE YAĞ BASMADI, BU KADAR NET"

Arkadaşları, Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savundu.

Kaydedilen görüntülerin ardından "Linç operasyonu" yapıldığını ileri süren Yılmaz Badur, bu teknelerin genellikle kestane ağacından yapıldığını belirterek "Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Akşam üzüntüden, kızgınlıktan olduğu yerde aort damarı patladı arkadaşın. Sahil Güvenlik zaten gelmiş işlemini yapmış, cezasını kesmiş. Sosyal medyadan küfür etmek ne demek? Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor. Renginin siyah olması da kayığın malzemesinin kestaneden yapılmış olmasından." dedi.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ BAŞLIYOR, ZATEN RAHATSIZDI"

Karakaya'yı yakından tanıyan arkadaşı Hakan Sedef, "Kafede oturup kamera kaydını yapan arkadaş, bunu yayıyor. Bu çocuğun üstüne gelmeleri için de elinden geleni ardına koymuyor. Bu çocuğa ceza kesiliyor. Ceza kesilmesi bir şey değil. Sosyal medyada linç başlıyor, zaten rahatsızdı. Yüksek tansiyonu vardı. Akşam da kriz geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Maalesef ikinci ameliyattan çıkamıyor, masada kalıyor" ifadelerini kullandı.