Sosyal medya ünlüsünün feci sonu: 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız sosyal medya ünlüsü, yayınlayacağı şovu için Hong Kong'da bir binaya tırmandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, sosyal medyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce defalarca benzer yüksekliklerdeki binalara tırmanan Lucidi'nin düşmesine neyin sebep olduğu henüz netlik kazanmadı. Güvenlik görüntülerine göre, binaya girdikten sonra Lucidi'nin 49. kata geldiğini ve ardından tekrar binanın tepesine çıkan merdivenleri çıktığı görülüyor. Ancak sonrası için verilen ifadeler birbiriyle tutarsız... Bir güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını iddia ederken, bir diğeri 40. kattaki arkadaşını ziyarete geldiğini söylüyor...

Lucidi'nin ölmesinden 6 gün önce Instagram'da Hong Kong'tan bir başka gökdelen manzarası paylaştığı görüldü.