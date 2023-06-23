Sosyal medya uygulamasında şok eden ayrılık. 5 yıllık görevinden istifa etti

Financial Times’da yer alan bilgilere göre, TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew şirket çalışanlarına Pappas'ın "girişimcilik tutkularına yeniden odaklanmak için istifa etmeye karar verdiği" ifade edildi.

Chew açıklamasında, “Pappas, TikTok'ta geçirdiği süre boyunca, işi büyütmede, şirketi savunmada, ürün tekliflerimizi ve pazarlama kampanyalarımızı yükseltmede ve olumlu bir içerik oluşturucu ve kullanıcı topluluğunu teşvik etmede etkili oldu" dedi.

KOLTUĞA KİM GEÇECEK

TikTok'un CEO'su Chew, TikTok'un mevcut personel şefi Adam Presser'in Pappas’tan boşalan koltuğu devralacağını, Disney'in 20 yıllık emektarı Zenia Mucha'nın ise yeni oluşturulan baş marka ve iletişim sorumlusu rolüyle kısa biçimli video uygulamasına katılacağını aktardı.

Beş yıllık görev süresi boyunca Vanessa Pappas, eğlenceye aç koronavirüs pandemisi karantinaları sırasında TikTok'un batıdaki popülaritesindeki patlamayı yönetti.

Pappas ayrıca, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çin ile ABD arasında artan gerilimde giderek daha fazla parlama noktası haline gelen ByteDance'ın sahibi olduğu şirketin kamuoyu önündeki savunucusuydu.