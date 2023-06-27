Bu uygulamalara aman dikkat. Google tespit etti

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Yazılım şirketi ThreatFabric’e göre uygulamalar, “Anatsa” adında Truva atı içeriyor.

Bu virüs; ABD, İngiltere, Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede 600 büyük finans uygulamasını hedef alıyor ve kullanıcıların bankacılık verilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Kaynağa göre bu virüs, bankacılık uygulamasından kullanıcının kimlik, kredi kartı, bakiye ve ödeme bilgilerini çalmayı ve cihaz kontrolünü ele geçirerek bir takım işlemler yapmaya çalışıyor.

Yazılım şirketine göre söz konusu Truva atı içeren uygulamalar, Play Store’a amacı gerçekten işleri kolaylaştırmak isteyen bir uygulamalarmış gibi yükleniyor. Daha sonrasında telefona yüklendiğinde, dışarıdan yazılım indiriyor. Bu yazılım da virüs içeriyor.

UYGULAMALAR BUNLAR:

Bir Google sözcüsü, yukarıda verdiğimiz kötü amaçlı uygulamaların Play Store’dan kaldırıldığını ve geliştiricilerin de yasaklandığını açıkladı.

Üstelik Google Play Protect’in de bu uygulamaları Android cihazlardan otomatik olarak kaldırdığını ifade etti.