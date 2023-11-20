Sosyal medyada bu şekilde para kazananlara kötü haber. Savcılık harekete geçti

Son zamanlarda ünlüler dünyasında başlayan 'hakaret davaları' vatandaşlar arasında da yayıldı. Sosyal medya paylaşımlarında hakaretler etmek veya hakarete uğramak mümkün. Hakarete uğrayan kişilerin yargıya başvurması gerekiyor. Ancak bu durumu gelire dönüştürenler de var.

NTV Haber'de yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Savcı Ahmet Özel, hakkın kötüye kullanımı konusunda önemli bir karara imza attı. Savcı Özel, şikayetçinin birçok hakaret davasında davacı olarak yer aldığını dikkate alarak, talebi geri çevirdi.

Özel, kararında önce, şikayetçinin kendine hakaret ettirmeyi bir meslek haline getirdiğinin altını çizdi.

DİLEKÇE ÖNE ÇIKANLAR

Savcı Ahmet Özel dilekçesinde şu noktaları öne çıkardı:

Müştekinin halihazırda şikayetçi olduğu birçok benzer dosya bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla diğer kullanıcıların kendisine hakaret etmesini sağlıyor.

Kullanıcıları bu eylemlere iterek kendisine menfaat sağlamaya çalışıyor.

Savcı Özel, şikayet dilekçesini "Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" kararıyla geri çevirdi.