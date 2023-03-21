21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • O bina yıkılıyor. Sosyal medyada çok konuşulmuştu

O bina yıkılıyor. Sosyal medyada çok konuşulmuştu

İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman için yıkım kararı alındı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 05:14
Takip Et

Sosyal medyada çok konuşulmuştu. O bina yıkılıyor

O bina yıkılıyor. Sosyal medyada çok konuşulmuştu
+
Aa
-

Bağcılar'da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen apartman hakkında yıkım kararı alındı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina olarak görünüyordu.

Söz konusu yapıların görüntüsü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu.

Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor. Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor."  (İHA / DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
4
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
5
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
6
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
7
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.