Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.
Fenerbahçe ile olan liderlik yarışında kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Gravillon, Semih, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Y. Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli
Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR
Lider Galatasaray'ın 90 puanı bulunurken, Fenerbahçe'nin 86 puanı bulunuyor.
Ligin kalan 5 haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürleri şu şekilde;
GALATASARAY
Adana Demirspor (D)
Sivasspor
Fatih Karagümrük (D)
Fenerbahçe
Konyaspor (D)
FENERBAHÇE
Beşiktaş
Konyaspor (D)
Kayserispor
Galatasaray (D)
İstanbulspor