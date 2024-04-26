Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor.

Fenerbahçe ile olan liderlik yarışında kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahrudin, Atal, Gravillon, Semih, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Y. Barasi, Yusuf Erdoğan, Balotelli

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Ziyech, Icardi

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Lider Galatasaray'ın 90 puanı bulunurken, Fenerbahçe'nin 86 puanı bulunuyor.

Ligin kalan 5 haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürleri şu şekilde;

GALATASARAY

Adana Demirspor (D)

Sivasspor

Fatih Karagümrük (D)

Fenerbahçe

Konyaspor (D)

FENERBAHÇE

Beşiktaş

Konyaspor (D)

Kayserispor

Galatasaray (D)

İstanbulspor