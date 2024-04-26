Okay Yokuşlu'nun golü ödül aldı. 25 metreden ağları delmişti

Kariyerine İngiltere Championship'te West Bromwich Albion takımında devam eden Okay Yokuşlu, ödül aldı.

HARİKA BİR GOL ATMIŞTI

Okay Yokuşlu, 10 Mart 2024'te ligin 37. hafta maçında Huddersfield'i 4-1 mağlup ettikleri maçta takımının 3. golünü kaydetmişti.

Yaklaşık 25 metre mesafeden gelişine şut atan Okay Yokuşlu, adeta ağları delmiş ve bu sezonki ilk golüne imza atmıştı.

ATTIĞI TEK GOL ÖDÜL ALDI

Milli futbolcunun bu sezon 42 lig maçında attığı tek gol, Championship'te mart ayının golü seçildi.

West Bromwich, Okay Yokuşlu'nun attığı golü paylaşarak, 'Tekrar izlemenin bir nedeni var değil mi?' notunu düştü.

TAKIMIN KİLİT İSİMLERİNDEN

West Bromwich'in önemli isimlerinden olan Okay Yokuşlu, bu sezon her maçta forma giyme başarısı gösterdi.

İngiliz ekibi ligde oynanılan 44 maçın ardından 72 puanla 5. sırada play-off kotasında yer alıyor.

Çıktığı son 2 maçı kaybeden West Bromwich, ligin bitimine 2 hafta kala Premier Lig'e çıkma umudunu koruyor.

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

Okay Yokuşlu, 9 Mart 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Genç yaşta Karşıyaka Spor Okulu'na adımı atan Yokuşlu, 2004 yılında Altay Altyapısı'nda kariyerine başladı.

Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Okay, 2009-2010 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında görev aldı.

6 Ekim 2009'da oynanan maçta attığı iki golle profesyonel liglerde Türkiye'nin en genç gol atan oyuncusu oldu.

Kısa sürede Altay'ın A takımına çıkan başarılı futbolcu, 16 yaşını doldurmadan Altay formasıyla gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.

2011 yılında Altay'dan Kayserispor'a transfer olan Okay Yokuşlu, daha sonrasında Trabzonspor, Celta Vigo ve Getafe formaları giydi.

Başarılı futbolcu kariyerini West Bromwich Albion'da sürdürüyor.

Milli takım ile U17, U19, U20 ve U21 formalarını terleyen Yokuşlu, 2018 yılında A Milli Takım'a çağrıldı.

Son olarak 2022 yılında milli takıma alınan başarılı futbolcunun Avrupa Şampiyonası'na çağrılıp çağrılmayacağı merak konusu.