Yılmaz Vural sabır çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) alt liglerde play-offların oynanacağı tarihleri açıkladı.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre 2. Lig’de play-off heyecanının 9 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden matematiksel olarak play-offlara katılmaya hak kazanan Menemen FK’yi bu açıklamanın ardından heyecan sardı.

Oyuncuları ile play-off serüveni başlamadan bir toplantı yapan teknik direktör Yılmaz Vural biraz daha sabretmeleri gerektiğini belirterek “Asıl mücadelemiz şimdi başlıyor, herkes dişini sıksın” dediği ortaya çıktı.

Ligde kalan son 2 maç (Derincespor ve Amed) için rehavete kapılmamaları gerektiği konusunda uyarılarda da bulunan deneyimli teknik adam sezonu güzel bir şekilde kapatmak istediğini ifade etti.

TFF 2. Lig’in Kırmızı Grup’un 37. Haftasında Menemen FK Pazar günü saat 15.00’te Derincespor ile karşı karşıya gelecek.