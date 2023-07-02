Sosyal medyada Fransa paylaşımlarına soruşturma. Başsavcılık açıkladı

Fransa’da meydana gelen olayların benzerinin Türkiye’deki sığınmacılar açısından çıkabileceği yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlara soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada Fransa paylaşımlarına soruşturma. Başsavcılık açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan sığınmacılar açısından yaşanabileceğine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael’in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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