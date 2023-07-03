Polis kurşunuyla öldürülen Nahel'in ailesi ilk kez konuştu

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto gösterisi düzenliyor.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı gösterilere sahne oluyor. Göstericilerin çocunluğunu ise gençler oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Ülkede şiddetli protestolar sürerken polis kurşunuyla ölen gencin ailesinden sükunet çağrısı geldi.

Nael M.'nin büyükannesi, "Torunumu öldüren polis memurunu suçluyorum, tüm kızgınlığım bu. Polisimiz var ve şanslıyız ki polisimiz var.

Bir şeyleri kıran insanlara, onlara şunu söylüyorum: Durun. Nael'i bahane ederek yapıyorlar bunu.

Hayır, insanlar dursun! Dursunlar, dükkanların camlarını kırmasınlar, okulları yağmalamasınlar." dedi.

Torununun ölümünden dolayı üzgün olduğu görülen kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüse anneler biniyor, sokağa anneler çıkıyor. Biz ortalığı sakinleştirelim, bozmalarını istemeyiz. Bu insanlar sakinleşsin. Nael öldü, o kadar.

Ve ben kızımı kaybettim çocuğu olmadan kızım kayıp. Kızımın artık bir hayatı yok. Bir anneanne olarak kızımı ve torunumu alıp götürdüler.

İşte bu kadar yoruldum, buna daha fazla dayanamayacağım. Artık uyumuyorum, televizyonu bile kapattım, her şeyi kapattım.

Lütfen arabaları kırmayın. Arabalar size bir şey yapmadı. Okul size bir şey yapmadı. Otobüsler size bir şey yapmadı. Bizi rahat bırakın!"