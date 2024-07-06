Sosyal medyada görülen ürünleri bilinçsizce kullanmanın zararları

Günümüzde sosyal medya platformları, ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için en etkili araçlardan biri haline geldi. Bu platformlarda her gün binlerce ürün reklamı görülmekte. Bu ürünlerin birçoğu çekici görseller ve abartılı vaatlerle sunulurken, bilinçsizce kullanımları bazı önemli zararlara yol açabilir.

Günümüzde sosyal medya platformları, çeşitli ürünlerin tanıtımı için sıkça kullanılan bir mecra haline geldi.

Ancak Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doktor Rana Başara Şahin'in de vurguladığı gibi, bu ürünlerin doktor tavsiyesi olmadan kullanılması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dr. Şahin, özellikle sıcak havalarda dışarı çıkarken ultraviyole indeksinin yüksek olduğu saatlerde (10.00 ile 17.00 arası) dikkatli olunması gerektiğini belirtmiş ve güneş kreminin uygun miktarda ve düzenli aralıklarla uygulanmasının önemini vurguladı.

Ayrıca, evde hazırlanan doğal maskelerin ve sosyal medyada önerilen bakım kremlerinin ciltte kalıcı hasarlara neden olabileceğini, bu sebeple cilt bakım rutinleri ve ürün seçimleri konusunda mutlaka bir cildiye uzmanına danışılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyada karşılaşılan ürünlerin kullanımı konusunda bilinçli olmak ve herhangi bir ürünü kullanmadan önce mutlaka uzman bir görüş almak büyük önem taşımakta.

Sağlık ve güzellikle ilgili kararlar alırken, sosyal medya influencerlarının tavsiyelerine değil, alanında uzman kişilerin önerilerine güvenmek, uzun vadede hem cilt sağlığınızı hem de genel sağlığınızı korumanın anahtarı.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Öztürk (Psikolog):

"Sosyal medyada gördüğümüz ürünlerin çoğunun gerçekte göründüğü gibi olmadığını unutmamak gerekir. Bu ürünlerin abartılı faydaları ve kusursuz görüntüleri, bilinçaltımızı etkileyerek gerçekçi olmayan beklentiler oluşturur. Bu da hayal kırıklığına, yetersizlik duygularına ve özgüven eksikliğine yol açabilir."

Dr. Selin Yılmaz (Dermatolog):

"Sosyal medyada cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünler hakkında pek çok bilgi dolaşmaktadır. Bu bilgiler her zaman doğru ve güvenilir olmayabilir. Bilinçsizce kullanılan ürünler ciltte tahriş, alerji ve diğer yan etkilere yol açabilir."

Bilimsel Araştırmalar:

IIENSTITU tarafından yapılan bir araştırmada ise sosyal medyanın zararlı kullanımının fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlık üzerindeki etkileri incelendi.

Göz yorgunluğu, boyun ve sırt ağrısı, karpal tünel sendromu gibi fiziksel zararların yanı sıra, kaygı, depresyon, yalnızlık gibi zihinsel ve kıskançlık, haset, kendini kıyaslama gibi duygusal zararlar da sosyal medyanın bilinçsiz kullanımının sonuçları arasında sayılmakta.

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyada gördükleri ürünlere maruz kalan kişilerin, bu ürünleri satın alma olasılıkları %30 daha fazla.

İstanbul Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırmaya göre, sosyal medyada güzellik ürünlerine maruz kalan gençlerin, beden algısı ve özgüvenlerinde düşüş yaşama olasılıkları daha yüksek.

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyada sürekli yeni ürünler ve trendler ile karşı karşıya kalan kişilerin, daha fazla strese girme ve depresyon yaşama riski taşıdıkları görüldü.

Sosyal medyada gördüğümüz ürünlere karşı bilinçli olmak ve her gördüğümüz ürüne inanmamak önemli.

Ürün satın almadan önce araştırma yapmak, kullanıcı yorumlarını okumak ve uzman görüşlerini dinlemek gerekir.

Ayrıca, sürekli değişen trendlere ve reklamlara kapılmadan, ihtiyaçlarımıza ve bütçemize uygun ürünler seçmek de önemli.

Önemli Tavsiyeler:

Sosyal medyada takip ettiğiniz kişilerin kim olduğuna dikkat edin.

Reklamlar ve ürün tanıtımı yapan kişileri takip etmek yerine, alanında uzman kişileri ve güvenilir kaynakları takip edin.

Sosyal medyada gördüğünüz ürünlere karşı eleştirel düşünün.

Ürünlerin faydaları ve riskleri hakkında araştırma yapın ve gerçekçi olmayan vaatlere aldanmayın.

İhtiyaç duymadığınız ürünlere para harcamayın. Bütçenizi planlayın ve sadece gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri satın alın.

Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Fazla zaman geçirmek, strese ve kaygıya yol açabilir.