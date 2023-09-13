Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti

Afyonkarahisarlı bir genç sosyal medya hesaplarında, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybetti.

Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti

Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

UYARILARDA BULUNDUĞU MAKİNEYE AYAĞINI KAPTIRDI

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi. Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.
Pirinççi yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar" diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.

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