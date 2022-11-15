A Haber, Mekke'de güvercinin secdeye gittiğini iddia ettiği bir haber paylaştı. Kuşun hangi hastalığa yakalandığı ortaya çıktı

Mescid-i Haram’da çekilen görüntülerde, umreciler namaz kılarken hemen yanı başlarına gelen bir güvercin, başını halıya koyarak adeta namaz kılıyor. Umrecilerle birlikte adeta namaz kılan güvercin çevredekilerin dikkatini çekiyor ve o anları cep telefonları ile kayıt altına alıyorlar.

A HABER DE PAYLAŞTI İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

A Haber, sosyal medya hesabından "Mekke'de ibretlik görüntü: Güvercin cemaatle birlikte secdeye gitti" başlığıyla bu videoyu paylaştı. Videoda "Mekke'de görenleri hem şaşırtan hem de hem düşündüren güvercin" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan videoya yüzlerce yorum yapılırken kuşun sallabaş hastası olduğu ifade edildi.

Videoya yapılan yorumlarda Doctor D. adlı kullanıcı, "Kuş hasta. Sallabaş hastalığı. Ve muhtemelen şu an ölmüştür bir köşede. Bi de editleyip müzik eklemişler, Allah akıl fikir versin size" dedi.

"Kuş hasta ama yine de siz bilirsiniz, İnsanlar ile böyle dalga geçmeyin. Güvercin besleyen her kes bilir bu hastalığı. Biraz araştırıp haber yapın. Ayıp ayıp" gibi yorumlar yapıldı.

SALLABAŞ HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Hastalığın bilimsel adı Paramyxovirüs Newcastle ‘dır. Yalancı veba virüsüne çok benzemektedir. Güvercinler hasta olmasından birkaç gün sonra burun, boğaz, göz ve dışkıdan virüsü etrafa yaymaya başlarlar. Hastalığın kuluçkada kaldığı süre 3 gün ile 21 gün arasıdır. Yaklaşık 4 hafta sonunda güvercinlerin %30 u hastalığı atlatabilir.

BELİRTİLERİ

İshal, zayıflama, az yeme, çok fazla su alımı hastalığın başlıca belirtileridir. Her iki ayakta da felç, ürkeklik, boynun eğilmesi, denge kaybı, devrilmek, geri geri gitmek görülür. Güvercinlerin çoğu ölür.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ

İnternet üzerinde sallabaş ve boyun dönmesi hakkında bahsedilen bazı tedavi yöntemleri;

Fortalyt İsimli ilacın 7 Veya 14 Gün Boyunca içme Sularına Katılması (Günlük Temiz Su)

Dörtte bir vitamin tablet günlük verildiğinde 7 gün içinde çok fark edecek ve zamanla eski haline gelecektir. Salmomix isimli sallabaş hastalığı için kullanılan ilacın bileşime bakarsanız neredeyse tamamı vitamindir.

Ensesindeki tüylerini çekmek ve açık havada kalmasını sağlamak.

Ense tüyünü çekip boynunu keserek biraz kanı akıtmak.

Hastalık yeni başlıyorsa EPTANTOİN adlı ilacın dörde bölerek her gün yutturulması. Üç tane sallabaş güvercinin bu ilaçla düzeldiği gözlemlenmiş.

4 gün süresince eşit oranda gentamin ve depomin (2cc suyuna +depomin vitamin 2cc). 14 gün sonunda iyileşme görülmektedir.