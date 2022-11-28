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  • Seçim yaklaşınca A Haber Adana’da petrol buldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

Seçim yaklaşınca A Haber Adana’da petrol buldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber isimli televizyon kanalı canlı yayında Adana’da petrol bulunduğunu “müjde” olarak duyurdu. Bu sözde müjdenin gerçekliği de çok geçmeden belli oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 19:06
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A Haber: Adana'da petrol bulundu

Seçim yaklaşınca A Haber Adana’da petrol buldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
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İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber isimli televizyon kanalı bugün yaptığı bir canlı yayında, Adana’da su seviyesinde petrol bulunduğunu ve Adanalıların bu habere çok sevindiğini duyurdu. Bulunan bu petrolün 800 milyon dolar değerinde olduğunu da belirten kanal, haberi “müjde” olarak aktardı.

Ancak çok geçmeden “müjde”nin altında gerçekte ne olduğu da ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketimi 989 bin 900 varil. Petrolün varili yaklaşık 82 dolar. Yani günlük petrole verdiğimiz para 82 milyon dolar. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye’nin 9-10 günlük tüketimi. İşleri güçleri algı yönetimi” ifadelerini kullandı.

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Muntizim
28.11.2022 20:20
Ben gecen gün a kanalına 80 TL den et almaya gittim bana bura TV kanalı dediler bende 80 TL ye et var diye yayın yapıyorsunuz dedim onların yerin ben utandım  
 
Halil
28.11.2022 20:18
Millet buna inanıyorsa akp oy versin.  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
28.11.2022 20:12
Sedat Peker'e Cumhuriyet gazetesi baskınını yaptıranlar bugünlerde Anıtkabiri bombalanmaktan kurtardık diyor.20 yılda olan herşeye "dümen" de geç.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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