Seçim yaklaşınca A Haber Adana’da petrol buldu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber isimli televizyon kanalı bugün yaptığı bir canlı yayında, Adana’da su seviyesinde petrol bulunduğunu ve Adanalıların bu habere çok sevindiğini duyurdu. Bulunan bu petrolün 800 milyon dolar değerinde olduğunu da belirten kanal, haberi “müjde” olarak aktardı.

Ancak çok geçmeden “müjde”nin altında gerçekte ne olduğu da ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin günlük ortalama petrol tüketimi 989 bin 900 varil. Petrolün varili yaklaşık 82 dolar. Yani günlük petrole verdiğimiz para 82 milyon dolar. 800 milyon dolar değerindeki petrol Türkiye’nin 9-10 günlük tüketimi. İşleri güçleri algı yönetimi” ifadelerini kullandı.