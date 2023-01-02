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Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi

Demokrat Partili İlay Aksoy'un paylaştığı videoda bir mekanda gerçekleştirilen eğlence sırasında, üniforma ve bereli erkekleri halay çektiği görüntüler yer alıyor.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 03:08
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Sosyal medyada paylaşılan halay videosuna Altılı Masadan tepki

Altılı Masa'dan Arap üniformalı halay tepkisi
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Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy’un sosyal medyadan paylaştığı halay videosu tartışma yarattı.

Videoda “Aşk İstanbul” adlı bir mekanda gerçekleştirilen eğlence sırasında, üniforma ve bereli erkekleri halay çektiği görüntüler yer alıyordu.

Görüntüleri paylaşan Aksoy, “Suriye-Türkiye görüşmeleri çok boyutlu değerlendirilmesi gerekiyor. AKP’nin politikaları Suriye’ye ve Türkiye’ye eş zamanlı büyük zararlar verdi. AKP şimdi derhal Türkiye içinde faaliyet göstermelerine izin verdiği ÖSO gibi güçleri yasaklaması gerekiyor. Örneğin bu askerler kim?” diye sordu. 

DÜĞÜNLERE PARA KARŞILIĞI GİDEN BİR GRUP

Söz konusu videonun Youtube’da “Drummusic” adlı bir kanaldan paylaşıldığı anlaşıldı. Yaklaşık 1 milyon izlenme alan videoda oynanan “Dabke” halayı ise Doğu Akdeniz’deki Arap nüfusunun ünlü halay oyunu olmasıyla biliniyor. 

Videodaki üniformalı erkeklerin düğünlere para karşılığında giderek “Dabke” oynayan bir grup olduğu belirtiliyor.

Arapça şarkılar eşliğinde eğlenen grubun görüntüleri sosyal medya kısa sürede yankı uyandırdı.(Odatv)

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