Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Instagram'dan video paylaştı gençlere seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından dikkat çeken bir videolu mesaj yayımladı.

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı tartışılırken gençlerden yoğun sorular geldiğini belirten Akşener “Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."

Akşener, paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."