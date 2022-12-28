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Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Instagram'dan video paylaştı gençlere seslendi

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı tartışılırken İYİ Parti lideri Meral Akşener’den dikkat çeken paylaşım geldi. İnstagram hesabından video paylaşan ve gençlere seslenen Akşener; "13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı" dedi…

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:31
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Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Akşener'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Instagram'dan video paylaştı gençlere seslendi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından dikkat çeken bir videolu mesaj yayımladı.

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı tartışılırken gençlerden yoğun sorular geldiğini belirten Akşener “Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."

Akşener, paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Sevgili gençler, değerli takipçilerim. Cumhurbaşkanlığı seçimine dair görüşlerinizi içeren 1500’ü aşkın mailiniz bize ulaştı. Gençlik politikalarından arkadaşlarımız tek tek okudular. Bazılarına ben baktım, bakmaya devam ediyorum. Endişelerinizi anlıyorum, mesajını aldım. Şundan emin olun, bunu bir söz olarak kabul edin. 13. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masanın önerdiği isim olacak. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı."

 

 

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Adalet adalet
28.12.2022 22:00
Aday lider harici olmali, KK nin Erdoğandan farkı yoktur.KK olacağına Erdoğan olsun Lider harici olmazsa tabanda birlik beraberlik olmaz, başka partinin liderine oy istenemez.  
 
1950
28.12.2022 21:37
Meral hocam siz Başbakan olarak ülkeyi yönetirken, Kemal bey CB olarak yapılan hırsızlıkları araştırsın, haksızlığa uğrayanların hakkını arasın ve bunu yapanlardan hesabını sorsun  
 
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