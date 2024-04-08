Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi

Kaynak: DHA
Sosyal medyadaki linç canından etti. Hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi
İstanbul Avcılar'da teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirdi.

Avcılar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi yanında iddiaya göre teknesinden atık boşaltan Ömer Karakaya, sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.

Kısa sürede yayılan görüntü üzerine iddiaya göre, Sahil Güvenlik Ömer Karakaya'ya cezai işlem uyguladı.

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YORUMLARI OKURKEN FENALAŞTI

Görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Avcılar'da bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Karakaya tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

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