Uğurcan Çakır taraftarlara destek çağrısında bulundu

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynayacakları Basel maçı öncesinde tüm takımların taraftarlarını mücadeleye gelerek depremzedelere destek olmaya çağırdı. Karşılaşmanın bilet satışından elde edilen gelirin tamamı afet bölgesine aktarılacak.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN DESTEK ÇAĞRISI

Trabzonspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacağı müsabaka öncesinde, kaptan Uğurcan Çakır'ın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı.

Trabzonspor’un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Uğurcan, “UEFA Konferans Ligi’nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.