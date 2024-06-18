Sosyal medyanın Türkiye'deki siyasi manzaraya etkisi

Dijital dünya, sanal kahramanları ve sahte düşmanları aynı sahnede buluşturuyor.

Sosyal medya siyasi manzarayı dönüştüren en güçlü araçlardan biri haline geldi.

Özellikle Türkiye gibi dinamik ve sürekli değişen bir ülkede sosyal medyanın rolü giderek artıyor.

Son on yılda sosyal medya platformları Türkiye'de büyük bir yaygınlık kazandı. Facebook, Twitter, Instagram ve daha birçok platform sadece bireylerin değil, siyasi aktörlerin de aktif olarak kullandığı mecralar haline geldi.

Siyasi partiler, liderler ve milletvekilleri, mesajlarını geniş kitlelere iletmek, kampanyalarını yürütmek ve halkla doğrudan etkileşimde bulunmak için bu platformları etkin bir şekilde kullanıyorlar.

Dolayısıyla sosyal medyanın sağladığı en büyük avantajlardan biri doğrudan ve hızlı iletişim imkânı sunmasıdır. Geleneksel medyanın sınırlamalarından bağımsız olarak siyasi aktörler mesajlarını anında milyonlarca kişiye ulaştırabilmekte. Siyasi iletişimde daha hızlı tepki verilmesini ve kriz yönetimini de kolaylaştırmaktadır.

Sosyal medya halkın siyasi olaylara katılımını ve farkındalığını artıran önemli bir platform.

Özellikle genç nesil geleneksel medyadan ziyade sosyal medya aracılığıyla siyasi haberleri takip ediyor. Sosyal medya gençlerin siyasal süreçlere daha aktif katılımını teşvik ediyor.

Ayrıca sosyal medya platformları kullanıcıların düşüncelerini ve tepkilerini anında paylaşabilecekleri bir alan sunduğu için toplumsal olaylar karşısında kamuoyu oluşturulmasında da büyük rol oynuyorlar.

Gezi Parkı protestoları bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biridir. 2013 yılında başlayan protestolar büyük ölçüde sosyal medya aracılığıyla organize edildi.

Twitter ve Facebook gibi platformlar protestocuların toplanma yerlerini belirlemek ve polis müdahalelerini anında paylaşmak için kullanılmıştı. Bu süreçte sosyal medyanın olayların büyümesindeki rolü tartışılmaz bir gerçek haline geldi.

Sosyal medyanın sunduğu avantajların yanı sıra önemli riskler de bulunuyor. Özellikle dezenformasyon sosyal medya platformlarının en büyük sorunlarından biridir.

Yanlış bilgi, sahte haberler ve manipülatif içerikler, siyasi manzarayı olumsuz yönde etkiliyorlar. Bu tür içerikler toplumda kutuplaşmayı artırabiliyor ve yanlış yönlendirilmiş halk hareketlerine yol açabiliyor.

Türkiye'de bu durumun pek çok örneği bulunuyor.

Siyasi tartışmaların yoğun olduğu dönemlerde sosyal medya platformlarında yayılan sahte haberler, kamuoyunu yanlış bilgilendirebilmekte ve siyasi istikrarı tehdit edebilmekte. Sosyal medya kullanıcılarının doğru ve güvenilir bilgiye erişiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.

Hiç şüphesiz sosyal medya siyasi propaganda için de etkili bir araç haline geldi.

Siyasi partiler ve liderler seçim kampanyalarında sosyal medyayı aktif olarak kullanarak seçmenlerine doğrudan ulaşıyorlar. Sosyal medya geleneksel medya araçlarına olan bağımlılığı azaltıyor ve siyasi mesajların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Özellikle seçim dönemlerinde sosyal medya kampanyaları büyük önem kazanıyorlar.

Türkiye'de yapılan son genel ve yerel seçimlerde siyasi partilerin sosyal medya üzerinden yürüttüğü kampanyalar dikkat çekiyor. Siyasi reklamlar, viral videolar ve etkileşimli içerikler aracılığıyla seçmenlere ulaşıyorlar ve onların oy tercihleri etkiliyorlar.

Sosyal medya bu bağlamda modern siyasi kampanyaların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sosyal medyanın Türkiye'deki siyasi manzaraya etkilerinden biri de dijital aktivizmin yükselişidir.

Sosyal medya, sivil toplum örgütleri ve bireysel aktivistler için önemli bir platform sunuyor.

İnsan hakları, çevre koruma, kadın hakları gibi konularda farkındalık yaratmak ve destek toplamak için sosyal medya kampanyaları düzenleniyor.

Kampanyalar genellikle kısa sürede geniş kitlelere ulaşıyor ve kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

Kadın cinayetlerine karşı başlatılan #KadınaŞiddeteHayır kampanyası bu bağlamda önemli bir örnektir.

Sosyal medya aracılığıyla organize edilen kampanya toplumda büyük bir farkındalık yaratmış ve yasal düzenlemelerin yapılmasında etkili olmuştur.

Sosyal medyanın Türkiye'deki siyasi manzarayı nasıl etkilediğini anlamak için bu platformların gelecekteki rolünü de değerlendirmek gerekiyor.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformlarının da evrileceği ve yeni dinamikler oluşturacağı kesindir.

Özellikle yapay zekâ ve veri analitiği gibi teknolojilerin sosyal medya kullanımında daha etkin hale gelmesi siyasi kampanyaların daha da kişiselleştirilmesine ve hedefli mesajların iletilmesine olanak tanıyacaktır.

Ayrıca sosyal medya platformlarının regülasyonları ve kullanıcı verilerinin korunması gibi konular da gelecekte daha fazla önem kazanacaktır.

Sosyal medya şirketlerinin dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele için daha etkin önlemler alması bekleniyor.

Bu süreçte kullanıcıların da medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşıyor.

Sosyal medya; fikirlerin uçuştuğu ama bazen de kaybolduğu bir boşluktur!..

Not: “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim” tüm kitapçılarda.