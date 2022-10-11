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Sosyal yaşamı etkiliyor yaşam süresini kısaltıyor. Bu hastalığa dikkat

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, Artrit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:04
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Sosyal yaşamı etkiliyor yaşam süresini kısaltıyor. Bu hastalığa dikkat. Artrit hastalığı hakkında önemli açıklamalar

Sosyal yaşamı etkiliyor yaşam süresini kısaltıyor. Bu hastalığa dikkat
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İHA’nın haberine göre; Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artrit; eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kronik hastalık grubu olduğunu ifade etti.

Kısa, 7’den 70’e her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sebep olduğu belirtiler nedeni ile hasta sağlığı yanı sıra hastaların sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkileyen, yaşam süresini dahi kısaltan hastalıklardır. Eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dâhil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Eklemlerin ne işe yaradığının maalesef eklem bozulduğunda anlıyoruz. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi artritlerde de erken tanı oldukça önemlidir. Basit kan tetkikleri ve röntgenle tanı konulabileceği gibi ileri tetkiklere de gereksinim duyulabilmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı ve alışkanlıklar artrit seyrini olumlu etkiler. Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması, düzenli uyku hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır”

“HASTALARIN DİKKATLİ VE UYANIK OLMASI GEREKİR”

Kısa, tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Tedavide asıl amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. İlaç tedavileri, yaşam şeklindeki değişikler ve kişiye uygun egzersiz uygulamaları ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Doktor hasta iletişiminin kuvvetli olması tedavi sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biridir. Tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerekir. Çünkü bu uygulamalar kalp, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerindeki etkileri bilinmemektedir”

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