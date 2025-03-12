Sosyete bunu konuşuyor! Sabancı çifti boşanıyor... 29 yıllık evlilik bitiyor mu?

Sosyete ve iş dünyasını sarsan bir iddia ortaya atıldı. İş insanı Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl Yunanistan’da geçirdikleri bot kazasının ardından uzun bir süre tedavi görmüştü. Ali Sabancı’nın kullandığı bot kayalıklara çarpmış ve çift ağır yaralanmıştı. Vuslat Doğan Sabancı, yüzünde meydana gelen hasarlar nedeniyle üç estetik operasyon geçirirken, Ali Sabancı ise toplamda 11 ameliyat olmuştu.

Ali Sabancı tekne kazasını ilk defa anlattı. Uyandığında ilk neyi sormuş?

EVLİLİKLERİ BİTİYOR MU?

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre sosyete çift, kazanın ardından toparlanmaya çalışırken evliliklerinde sorunlar çıkmaya başladı. 29 yıllık evliliklerinin biteceği konuşuluyor.

Gelen bilgilere göre çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve hatta boşanmak için resmi süreci başlattığı konuşuluyor.

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı bot kazasından sonra ilk kez aynı karede

KAZA AYRILIK GETİRDİ

Çiftin arasındaki sorunların temelinde bot kazasının olduğu iddia ediliyor. Vuslat Doğan Sabancı’nın, eşini kazadan sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarındaki ilişkinin giderek bozulduğu belirtiliyor. Tedavi sürecinde Vuslat Hanım’ın, Ali Sabancı ile görüşmek istemediği de daha önce gündeme gelmişti.

Sabancı çiftinden iddialara yönelik bir açıklama gelmedi.