Sosyete mahallesi Cihangir'de kılıçlı, sandalyeli kavga! Film seti değil gerçek

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da ünlü ve cemiyet hayatının birçok ismin yaşadığı Beyoğlu Cihangir'de korku dolu anlar yaşandı. Fehmi Can K., caddede yürürken husumetli olduğu 3 kişi tarafından kılıç ve sandalyeyle saldırıya uğradı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin oturduğu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

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SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Fehmi Can K., husumetli olduğu Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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KILIÇ VE SANDALYEYLE SALDIRDILAR

O sırada 3 saldırgandan biri kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehmi Can K.'ye saldırdı. Fehmi Can K. sandalyeyi kalkan yaparak saldırganlara direndi.

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O ANLAR KAMERADA

Olayda yaralanan olmazken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada da yaralanan olmazken, saldırgan 3 kişinin Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

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Fehmi Can K.'nin olayla ilgili ifadesi alındı, ancak saldırganlardan şikayetçi olmadığı belirtildi.

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TOPHANEDE BİR KİŞİYİ AĞIR YARALAMIŞLAR

Saldırganlar Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.'nin geçtiğimiz Eylül ayında Tophane'de bir kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları ortaya çıktı.

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TUTUKLANDILAR

Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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