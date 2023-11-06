Sosyete okulunda kırmızı göz kavgası

Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre; 2018 yılında hayatını kaybeden Şarık Tara'nın torunu ve aynı zamanda Enka Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Esra Tara'nın ismi son günlerde ilginç bir olayla anılıyor.

Esra Tara, 2019 yılında Lübnanlı 10 yıllık eşi Ziad Mohamad Naamani'den boşanmasının ardından Enka Okulları'nın başına geçerken bir öğrencisiyle 'karakolluk' oldu.

"GÖZLERİN NEDEN KIRMIZI?"

Tara, tuvaletten çıkan bir öğrenciye, "Senin gözlerin neden kıpkırmızı?" şeklinde soru yönelterek öğrenciyle bir tartışma yaşadı.

Tartışma sonrasında öğrenci bu durumu velisine söylerken, Tara için öğrenciye hakaret suçlamasıyla polise şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Esra Tara'nın ise karakola gidip ifadesini verdiği öğrenildi.