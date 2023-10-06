Sosyete partisinde vurgun. Oktar soluğu karakolda aldı

İşadamı Mustafa Oktar, Yeniköy'deki yalı dairesinde yakın dostlarının katıldığı bir ev partisi verdi. Ertesi sabah uyanan işadamı, yatak odasındaki 1.5 milyon lira değerindeki saat ve aksesuarlarının çalındığını görünce soluğu karakolda aldı.

Son dönemde moda olan, dışa kapalı partilerden biri de Yeniköy'de yapıldı. Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan Mustafa Oktar, Boğaz manzaralı yalı dairesinde özel bir parti düzenledi.

Geceye yakından tanıdığı 20 arkadaşını da davet etti. Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

OKTAR POLİSE İFADE VERDİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, ertesi sabah uyanan işadamı, şirketine gitmek için hazırlanırken lüks marka saatinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından başka aksesuarlarını da bulamayınca hayatının şokunu yaşadı.

Soluğu karakolda alan Oktar, polise verdiği ifadede yaklaşık 1.5 milyon liralık eşyasının çalındığını söyledi. Oktar'ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.