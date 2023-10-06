Lastik patladı 21 kaçak ile 4 organizatör yakayı ele verdi

Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 4 göçmen taciri yolda lastikleri patlayınca fark edilerek yakalandı.

KAYNAK: İHA
Lastik patladı 21 kaçak ile 4 organizatör yakayı ele verdi

Edirne’de 21 kaçak göçmen ve 4 göçmen taciri yolda lastikleri patlayınca fark edilerek yakalandı.
İstanbul’dan gelerek Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu panelvan aracın Fatih Mahallesi Yeni TOKİ bölgesindeki yolda lastiği patladı. Aracın lastiğinin patlamasıyla panelvan araca eskortluk yapan bir otomobil de durdu. Lastik değişimi sırasında bölgedeki bir apartmanın sakininin evinin balkonundan aracın içerisinde kaçak göçmen olduğunu fark ederek durumu ekiplere bildirdi.

“GÖÇMEN TACİRLERİ DE SUÇÜSTÜ YAKALANDI”
İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede aracın içerisinde 21 kaçak göçmen olduğunu fark etti. Polis ekipleri panelvan aracın sürücüsü ve araca eskortluk yapan otomobildeki 3 göçmen tacirini de yakaladı. Göçmenlerin çantalarında ise yaşam malzemeleri bulundu. Ayrıca, kaçakçıların üzerinde yapılan üst aramalarında bir miktar para bulundu.
Panelvan sürücüsü C.H., otomobil sürücüsü O.İ. ve göçmen taciri E.Ş. ile G.O. gözaltına alınırken, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 18 Suriyeli ve 3 Filistinli toplam 21 kaçak göçmenin Edirne İl Göç İdaresine teslimi için işlem başlatıldı.

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