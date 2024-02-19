Sosyetede kız kıza sevgililer günü partisi. Acarkent'teki evinde müthiş gece

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı Sipahi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşlarıyla bir parti düzenledi.

Aslı Sipahi’nin söz konusu partisine Bahar Süzer, Ebru Ceylan, Evrim Kırmızıtaş, Dilek Dilber, Arzu Kunt, Ayşe Kalkavan, Ceyda Becek gibi cemiyet hayatının bilinen kadınları da katıldı.

Aslı Sipahi, ‘Kız kıza Sevgililer Günü partisinde’ konuklarının karşısına Fendi marka elbisesi, Tom Ford ayakkabıları ile kombin yaptı.

Partiye katılan kadınlarla o anlarını paylaşan Sipahi, paylaşımına "Canlarım hepinizin ayağına sağlık harika bir gece geçirdik iyi ki varsınız hepinizi çok seviyorum" notunu düştü.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AT SATIN ALMIŞTI

Binicilikte Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu Aslı Sipahi, geçtiğimiz günlerde de yeni bir at daha satın almış ve o anları paylaşmıştı.

1995-2000 yıllarında Milli Takım'da yer alan ve 3 kez Türkiye şampiyonluğu ve 1 defa da Balkan şampiyonluğu elde eden Aslı Sipahi, geçtiğimiz günlerde de Cornet Obolensky isimli atın tayını satın almıştı.