İyi haber kalbi nasıl etkiler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
İyi haber kalbi nasıl etkiler
Uzmanı iyi haberin kalbinizi nasıl etkilediğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Ani duygusal değişikliklerin, özellikle de aşırı sevinç veya üzüntünün, kalp krizine yol açabileceği bilinmekte...

Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in belirttiği gibi, bu tür durumlar, adrenalin gibi hormonların ani yükselmesine ve kalp damarlarında plakların çatlamasına neden olarak pıhtı oluşumuna ve sonuçta kalp krizine yol açabilir.

KALP KRİZİ RİSKİ

Kalp krizlerinin ve ani ölümlerin, hem kötü hem de iyi haberlerle ilişkilendirilebileceği, bu nedenle haberlerin uygun bir şekilde iletilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Kalp damar hastalıklarının önlenmesi için, genetik faktörler dışında, risk faktörlerinin azaltılması gerektiği belirtilmekte. Bu, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigaradan uzak durmak ve varsa tansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı gibi durumları kontrol altına almak anlamına gelir.

Prof. Dr. Özdemir, özellikle Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi ve daha fazla fiziksel aktivite yapılmasının kalp sağlığını korumada yardımcı olabileceğini belirtti.

İlgili Haberler
Atatürk. Nuri Conker’i neden kardeşi gibi severdi
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar
Kalp krizi geçirdi kazada öldü
Kalp krizi geçirdi kazada öldü
Sosyetenin çaycısı vefat etti. Bebek Kahve'nin müdavimleri tanırdı
Son Haberler
Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı Ekonomi
Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı
İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye Gündem
İzmir'de iki grup arasında çatılarda çatışma çıktı. Burası Kolombiya değil Türkiye
Adrenalin tutkusu sonu oluyordu. Kayalıklara çakılan paraşütçü yaralandı Gündem
Adrenalin tutkusu sonu oluyordu. Kayalıklara çakılan paraşütçü yaralandı
Frengi hastalarına müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Frengi hastalarına müjde. Şifa deposu ot ortaya çıktı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı Gündem
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 3 gözaltı
Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek Gündem
Zafer Partisi iki ilde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek
Binlerce Gazzeli sahile akın etti. Nedeni hüngür hüngür ağlattı Dünya
Binlerce Gazzeli sahile akın etti. Nedeni hüngür hüngür ağlattı