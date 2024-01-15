İyi haber kalbi nasıl etkiler

Ani duygusal değişikliklerin, özellikle de aşırı sevinç veya üzüntünün, kalp krizine yol açabileceği bilinmekte...

Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in belirttiği gibi, bu tür durumlar, adrenalin gibi hormonların ani yükselmesine ve kalp damarlarında plakların çatlamasına neden olarak pıhtı oluşumuna ve sonuçta kalp krizine yol açabilir.

KALP KRİZİ RİSKİ

Kalp krizlerinin ve ani ölümlerin, hem kötü hem de iyi haberlerle ilişkilendirilebileceği, bu nedenle haberlerin uygun bir şekilde iletilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.

Kalp damar hastalıklarının önlenmesi için, genetik faktörler dışında, risk faktörlerinin azaltılması gerektiği belirtilmekte. Bu, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigaradan uzak durmak ve varsa tansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı gibi durumları kontrol altına almak anlamına gelir.

Prof. Dr. Özdemir, özellikle Akdeniz diyeti gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi ve daha fazla fiziksel aktivite yapılmasının kalp sağlığını korumada yardımcı olabileceğini belirtti.