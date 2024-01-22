Sosyetenin ünlü ismi tek celsede boşandı. Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yaptılar

Kaynak: Sabah
Sosyetenin ünlü ismi tek celsede boşandı. Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yaptılar
Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yapan Petek Ertüre-Serdar Oal çifti geçtiğimiz Salı günü boşandılar.

Ağustos 2022’de dünya evine giren sosyetenin ünlü ismi Petek Ertüre-Serdar Oal çifti daha evlilikleri 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Yılbaşında Antalya'da birlikte tatil yapan çiftin boşandığı ortaya çıktı.

Haziran ayında dilekçelerini geri çekip evliliklerine şans vermişlerdi. Çiftin maddi- manevi birbirlerinden tazminat talep etmedikleri de ortaya çıktı.

Petek Ertüre ise konuyla ilgili "Çok denedik ama olmadı. Birbirimizi yıpratmadan, dostluk bitmeden boşanmaya karar verdik" dedi.

Ancak çiftin boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettikleri de öğrenildi.

Tekrar evlenir misiniz sorularına ise Ertüre "Yok Bülent Bey almayayım. Ben bir daha zor evlenirim." ifadelerini kullandı.

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