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Sosyetik güzeller Nişantaşı’nda sokak ortasında yumruklaştı. Kimse engel olamadı

Sosyetenin uğrak semti olan Nişantaşı'ndaki cadde üzerinde iki grup kadın arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sosyetik güzeller saç saça kavga etti. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 13:06
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Sosyetik güzellerin sokak kavgası! Nişantaşı’nı birbirine kattılar

Sosyetik güzeller Nişantaşı’nda sokak ortasında yumruklaştı. Kimse engel olamadı
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Sosyetik güzellerin Nişantaşı'nda cadde ortasındaki kavgası sosyal medyada gündemi salladı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra saç saça kavgaya dönüştü.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadınların çığlıklarını bütün cadde duyarken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA SOKAK KAVGASI

Bazı kadınlar araya aldıkları kişiyi cadde ortasında yere yatırıp yumruklarken, saç saça birbirlerine girdiler.

Çevredeki vatandaşlar ise dehşet dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
 

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Hayriye Hanım
3.10.2022 13:23
Bunlar biraz fazla kaçırmışlar herhalde. Konu nedir acaba önemli olan odur.  
 
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