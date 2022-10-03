Sosyetik güzeller Nişantaşı’nda sokak ortasında yumruklaştı. Kimse engel olamadı

Sosyetik güzellerin Nişantaşı'nda cadde ortasındaki kavgası sosyal medyada gündemi salladı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra saç saça kavgaya dönüştü.
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada kadınların çığlıklarını bütün cadde duyarken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA SOKAK KAVGASI
Bazı kadınlar araya aldıkları kişiyi cadde ortasında yere yatırıp yumruklarken, saç saça birbirlerine girdiler.
Çevredeki vatandaşlar ise dehşet dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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