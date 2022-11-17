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Hatay'da iki genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp edildiler

Hatay'da iki genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Kadınlar kaldırımda yürürken bir kişinin önce sözlü tacizine ardından da fiziksel saldırısına uğradı.  

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:45
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Hatay'da yolda yürüyen iki kadın bir adam tarafından önce taciz sonra darp edildi

Hatay'da iki genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp edildiler
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Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesinin en işlek caddelerinden Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden mola vakti çıkan iki genç kız, markete gittikleri sırada kaldırımda kişi tarafından önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğradı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Çevredeki vatandaşların yardıma koşması ile genç kız saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine gelen polis şüpheli A.Ç.'yi gözaltına alırken, olay kameralara da yansıdı.  

"LÜTFEN GEREĞİ YAPILSIN"

Saldırıdan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyen E.Ö. adlı genç kız, şahsın kendilerine önce çirkin sözler sarf ettiğini, ardından da saldırarak darp ettiğini belirtti. E.Ö., “Bana saldırdı, saçımdan tutup yere attı, yüzüme yumruk atmaya başladı. Yerde sürükledi. Bu şahıs serbest kalırsa ben ne yapacağım. Bana tekrar saldırır diye korkuyorum. Nasıl işe gidebileceğim, nasıl çarşıda dolaşacağım. Korkuyorum, lütfen gereği yapılsın” dedi. 

ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)
 
                                         

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