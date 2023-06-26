Sosyetik kasap Nusret aylar sonra açıklama yaptı. Dünya kupası pozları çok konuşulmuştu

Dünya Kupası finalinde sahaya girerek dünyaca ünlü futbolcularla poz veren Nusret büyük tepki çekmişti. Dış basına konuşan Nusret bir daha asla Dünya Kupası’nda sahaya adım atmayacağını söyledi.

Sosyetik kasap Nusret aylar sonra açıklama yaptı. Dünya kupası pozları çok konuşulmuştu

Editör: Osmancan EROK

2022 Dünya Kupası'nı Lusail Stadyumu'nda izleyen Nusret Gökçe, karşılaşma sonrasında sahaya indi, şampiyon olan Arjantinli oyuncularla birlikte kupa sevinci yaşadı.

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Bu anlar günlerce sosyal medyada konuşuldu ve Nusret'e tepki yağdı. The Times’a konuşan Nusret aylar sonra bu konuya dair açıklama yaptı.

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"KENDİMİ YABANCI HİSSETMEDİM"

Nusret, 'Arjantin’i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla, asla Dünya Kupası sahasına adım atmam' dedi.

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