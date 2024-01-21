Nusret'ten 3.2 milyon liralık hesap paylaşımı. Vatandaş açlıkla sınav verirken

Kaynak: Haber Merkezi
Nusret'ten 3.2 milyon liralık hesap paylaşımı. Vatandaş açlıkla sınav verirken
Türkiye’de vatandaş üç kuruş asgari ücretle geçim derdi yaşarken Nusret Gökçe, Dubai’deki restoranında ödenen ve 3 milyonu bulan bir hesabı paylaştı.

Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama' hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını "Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.

Adeta şok etkisi yaratan fişteki yüksek meblağ, takipçilerini şaşırttı.

398.630 BAU Dirhemi

108.547 Dolar

3 milyon 256.410 TL

İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı o hesap:

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