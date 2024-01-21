Nusret'ten 3.2 milyon liralık hesap paylaşımı. Vatandaş açlıkla sınav verirken

Türkiye’de vatandaş üç kuruş asgari ücretle geçim derdi yaşarken Nusret Gökçe, Dubai’deki restoranında ödenen ve 3 milyonu bulan bir hesabı paylaştı.